Лига чемпионов: "Атлетико" победил "Байер"
22 октября, 2019, 22:21
В 3-м туре группового раунда Лиги чемпионов испанский "Атлетико" обыграл на своем поле немецкий "Байер"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Лига чемпионов
Групповой раунд. 3-й тур
Группа D
"Атлетико" (Испания) - "Байер" (Германия) 1: 0
Гол: Мората, 78
- Напомним, 22 октября в 3-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" не смог переиграть на своем поле "Динамо" из Загреба.
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