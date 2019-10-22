 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЛига чемпионов: "Атлетико" победил "Байер"

Лига чемпионов: "Атлетико" победил "Байер"


фото: REUTERS
В 3-м туре группового раунда Лиги чемпионов испанский "Атлетико" обыграл на своем поле немецкий "Байер"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Лига чемпионов

Групповой раунд. 3-й тур

Группа D

"Атлетико" (Испания) - "Байер" (Германия) 1: 0

Гол: Мората, 78

  • Напомним, 22 октября в 3-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" не смог переиграть на своем поле "Динамо" из Загреба.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

22 октября, 2019 вторник

больше новостей

22 октября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать