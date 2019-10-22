Лига чемпионов: Малиновский забил гол за "Аталанту" в ворота "Манчестер Сити"

22 октября, 2019, 22:49

В 3-м туре группового раунда Лиги чемпионов украинский полузащитник итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский забил гол в ворота "Манчестер Сити"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На 28-й минуте Руслан Малиновский реализовал пенальти и забил первый гол за время выступлений за "Аталанту".

Однако "Манчестер Сити" быстро отыгрался и уже на 38-й минуте был впереди, благодаря дублю Сергио Агуэро.

Украинский защитник английского клуба Александр Зинченко не попал в заявку на матч из-за травмы колена.

После первого тайма счет в матче 2: 1 в пользу "Манчестер Сити".