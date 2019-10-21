Знаменитый футболист анонсировал победу сборной Украины на Евро-2020

21 октября, 2019, 18:12

Легендарный тренер и футболист Олег Блохин признался, что теперь не знает, чего ожидать от сборной Украины на Евро-2020

Об этом сообщает "Футбол 1".

Легендарный в прошлом нападающий киевского "Динамо" и бывший тренер сборной Украины Олег Блохин считает, что национальная команда Украины способна побороться за победу на чемпионате Европы в 2020 году.

"Надо продолжение, на достигнутом останавливаться нельзя. Самое главное удачно выступили на Евро.

Чего ждать от сборной Украины? Не знаю. Все что угодно. Может, даже выиграют Евро. Верю ли в это? Пожелаю им этого", - признался Блохин.

Напомним, сборная Украины после победы над Португалией (2: 1) квалифицировалась на чемпионат Европы-2020.