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Espreso.tvСпортЗащитник сборной Украины назвал нежелательных соперников на Евро-2020

Защитник сборной Украины назвал нежелательных соперников на Евро-2020


фото: ffu.ua
Защитник сборной Украины Александр Караваев признался, что не хотел бы встретиться на Евро-2020 с немцами и нидерландцами

Об этом сообщает football.ua.

Защитник сборной Украины и киевского "Динамо" Александр Караваев рассказал, с какими командами он желает избежать встречи на групповом этапе Евро-2020.

"Конечно, важно, с кем играть. Думаю, однозначно трудно будет с немцами. Кроме того, с Нидерландами сложно будет, ведь они уже два чемпионата Европы пропустили. А в этот скорее всего попадут. У них будет желание побеждать", - признался футболист .

В групповом раунде Евро-2020 примут участие 24 сборных, а финал состоится на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

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