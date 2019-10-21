Защитник сборной Украины назвал нежелательных соперников на Евро-2020

21 октября, 2019, 10:19

Защитник сборной Украины Александр Караваев признался, что не хотел бы встретиться на Евро-2020 с немцами и нидерландцами

Об этом сообщает football.ua.

Защитник сборной Украины и киевского "Динамо" Александр Караваев рассказал, с какими командами он желает избежать встречи на групповом этапе Евро-2020.

"Конечно, важно, с кем играть. Думаю, однозначно трудно будет с немцами. Кроме того, с Нидерландами сложно будет, ведь они уже два чемпионата Европы пропустили. А в этот скорее всего попадут. У них будет желание побеждать", - признался футболист .

В групповом раунде Евро-2020 примут участие 24 сборных, а финал состоится на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.