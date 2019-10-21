Сербия готова заплатить национальным командам, которые заберут очки у сборной Португалии
21 октября, 2019, 10:40
Федерация футбола Сербии готова заплатить Литве и Люксембургу, если эти сборные отберут очки у Португалии в матчах отбора на Евро-2020
Об этом сообщает Kurir .
Соперник сборной Украины в отборе на Евро-2020, национальная команда Сербии готова осуществить авантюру в группе В. Федерация футбола Сербии готова заплатить командам сборным Литвы и Люксембурга более 500 тыс. евро, если они смогут забрать очки у национальной команды.
В случае если Португалия и потеряет очки в двух следующих квалификационных матчах Евро-2020, а Сербия победит сборную Украины, то именно балканцы составят компанию украинском в групповом раунде чемпионата Европы.
Встреча сборной Португалии против Литвы состоится 14 ноября, а против Люксембурга 17 соответственно.
- 30 ноября состоится жеребьевка группового этапа Евро-2020
- После 8-го тура национальная команда Украины занимает первое место в группе В и недостижима для соперников.
- Напомним, 14 октября команда Андрея Шевченко победила действующих чемпионов Европы из Португалии и досрочно вышла в финальную часть турнира.
Читайте также
-
-
13 октября, 2019 10 фактов о Дне защитника Украины
-
13 октября, 2019 Смелость, креативность, безжалостность - 5 книг о достижении успеха
-
10 октября, 2019 Виталий Портников: Очень маленький Путин
-
Читайте также
-
13 октября, 2019 10 фактов о Дне защитника Украины
-
13 октября, 2019 Смелость, креативность, безжалостность - 5 книг о достижении успеха
-
10 октября, 2019 Виталий Портников: Очень маленький Путин