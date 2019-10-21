Сербия готова заплатить национальным командам, которые заберут очки у сборной Португалии

21 октября, 2019, 10:40

Федерация футбола Сербии готова заплатить Литве и Люксембургу, если эти сборные отберут очки у Португалии в матчах отбора на Евро-2020

Об этом сообщает Kurir .

Соперник сборной Украины в отборе на Евро-2020, национальная команда Сербии готова осуществить авантюру в группе В. Федерация футбола Сербии готова заплатить командам сборным Литвы и Люксембурга более 500 тыс. евро, если они смогут забрать очки у национальной команды.

В случае если Португалия и потеряет очки в двух следующих квалификационных матчах Евро-2020, а Сербия победит сборную Украины, то именно балканцы составят компанию украинском в групповом раунде чемпионата Европы.

Встреча сборной Португалии против Литвы состоится 14 ноября, а против Люксембурга 17 соответственно.