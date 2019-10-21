"Инвесторы все видят": Гонтарева сказала, когда украинцы увидят последствия шутки "Квартала" о ее доме
Об этом она написала в колонке на портале The Page .
"Инвесторы все видят. Ключевой, конечно, является история с Приватбанком... Суды должны понять, что мы не можем поставить всю страну в зависимость от любви к одному олигарху, даже если президент считает, что он ему что-то должен. Если ты взял ответственность за страну, надо ее нести", - написала Гонтарева.
Она заявила, что при таких политических потрясениях все быстро полетит вниз. Здесь надо учесть, что это произойдет не мгновенно - корреляция между политическим произволом и реакцией экономики составляет 3-6 месяцев.
"Кабмин реформаторов мог бы работать, но с продажными судами, олигархами на заднем дворе и ситуацией с Приватбанком последствия не заставят себя ждать. Для международного сообщества это красная линия", - резюмировала она.
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