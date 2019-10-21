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Espreso.tvОбществоБородянский извинился за участие хора имени Веревки в номере "Квартала 95" о поджоге дома Гонтаревой

Бородянский извинился за участие хора имени Веревки в номере "Квартала 95" о поджоге дома Гонтаревой

Министр культуры Украины Владимир Бородянский извинился за участие Национального хора имени Веревки в скандальном номере "Квартала 95" о поджоге дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой

Свои извинения министр обнародовал в Facebook.

"Простите, Валерия Алексеевна, мне стыдно за Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки", - написал министр.

Об участии в номере студии "Квартал 95" министр не написал.

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