Бородянский извинился за участие хора имени Веревки в номере "Квартала 95" о поджоге дома Гонтаревой
21 октября, 2019, 07:54
Министр культуры Украины Владимир Бородянский извинился за участие Национального хора имени Веревки в скандальном номере "Квартала 95" о поджоге дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой
Свои извинения министр обнародовал в Facebook.
"Простите, Валерия Алексеевна, мне стыдно за Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки", - написал министр.
Об участии в номере студии "Квартал 95" министр не написал.
- В ночь на вторник, 17 сентября, в поселке Гореничи Киевской области неизвестные сожгли дом , принадлежащий семье экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой
- Гонтарева назвала поджог "полным и окончательным беззаконием" и "террором".
- Представитель полиции Киевской области Николай Жукович сообщил, что на пепелище сгоревшего дома нашли зажигательную светло-шумовую ракету , а не следы "коктейля Молотова".
- В новом выпуске "Вечернего квартала" на телеканале "1 + 1" юмористы студии "Квартал 95" пошутили над поджегом дома экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.
- Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева назвала номер "Квартала 95" и хора имени Веревки стыдом для всей страны .
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