"Горел дом": номер "Квартала-95" о Гонтаревой негативно повлиял на инвестклимат Украины, - Милованов

21 октября, 2019, 10:25

Инвесторы будут воспринимать шутки "Вечернего квартала" о поджоге дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой как подтверждение наличия связей между олигархами и властью

Об этом написал в Facebook министр экономики Тимофей Милованов.

"Недавно 95 квартал и хор Веревки выступили с номером" Горила хата "о пожаре в Гонтаревой. Для внешних инвесторов это выглядит очень плохо. Объясню почему. Большинство внешних инвесторов воспринимают Гонтареву как выдающегося реформатора. При ее руководстве НБУ перешел на гибкое курсообразования и инфляционное таргетирование. Это технические термины, которые описывают, каким образом НБУ сегодня принимает решение ", - отметил он.

Милованов добавил, что это позволило обеспечить низкую инфляцию и стабильность курса.

"Вместе с тем, по мнению внешних наблюдателей, Гонтарева находится под давлением от Коломойского за решения по ПриватБанку. Также они не понимают, насколько сегодняшняя власть является независимой от Коломойского и других олигархов. 95 квартал ассоциируется с властью. И шутки против Гонтаревой могут и будут восприниматься как подтверждение связей между олигархами и властью. Это может быть несправедливо, но такова реальность. Поэтому номер 95 квартала о Гонтаревой прямым образом влияет на инвестиционный климат в Украине и это влияние отрицательное ", - добавил министр.

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