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Espreso.tvСпортЛегендарный Ибрагимович может вернуться в Европу

Легендарный Ибрагимович может вернуться в Европу


фото: REUTERS
Агент шведского нападающего Златана Ибрагимовича предложил услуги своего клиента итальянскому "Интеру"

Об этом сообщает Il Gironale.

Известный футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы легендарного шведского форварда "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича, занимается поиском нового клуба для своего культового клиента.

Первым клубом, которому Райола предложил услуги Ибрагимовича, стал "Интер", в котором 38-летний швед уже выступал с 2006 по 2009 год и трижды побеждал в Серии А.

Ибрагимович выступает за "Гэлакси" с 2018 года. В текущем сезоне футболист провел 29 матчей, забил 30 мячей и отдал семь результативных передач.

В нынешнем сезоне "Интер" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. Следующий матч команда Антонио Конте проведет в Лиге чемпионов 23 октября против немецкой "Боруссии".

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