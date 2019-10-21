Легендарный Ибрагимович может вернуться в Европу
Об этом сообщает Il Gironale.
Известный футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы легендарного шведского форварда "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича, занимается поиском нового клуба для своего культового клиента.
Первым клубом, которому Райола предложил услуги Ибрагимовича, стал "Интер", в котором 38-летний швед уже выступал с 2006 по 2009 год и трижды побеждал в Серии А.
Ибрагимович выступает за "Гэлакси" с 2018 года. В текущем сезоне футболист провел 29 матчей, забил 30 мячей и отдал семь результативных передач.
В нынешнем сезоне "Интер" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. Следующий матч команда Антонио Конте проведет в Лиге чемпионов 23 октября против немецкой "Боруссии".
- 2 октября, в матче 2-го тура группового этапа ЛЧ испанская "Барселона" победила итальянский "Интер" со счетом 2: 1.
- 30 сентября легендарный тренер Жозе Моуринью признался, благодаря чему победил в ЛЧ с "Интером".
- 17 сентября, в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов, итальянский "Интер" неожиданно сыграл вничью против чешской "Славии" .
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