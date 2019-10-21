Легендарный Ибрагимович может вернуться в Европу

21 октября, 2019, 17:41

Агент шведского нападающего Златана Ибрагимовича предложил услуги своего клиента итальянскому "Интеру"

Об этом сообщает Il Gironale.

Известный футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы легендарного шведского форварда "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича, занимается поиском нового клуба для своего культового клиента.

Первым клубом, которому Райола предложил услуги Ибрагимовича, стал "Интер", в котором 38-летний швед уже выступал с 2006 по 2009 год и трижды побеждал в Серии А.

Ибрагимович выступает за "Гэлакси" с 2018 года. В текущем сезоне футболист провел 29 матчей, забил 30 мячей и отдал семь результативных передач.

В нынешнем сезоне "Интер" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. Следующий матч команда Антонио Конте проведет в Лиге чемпионов 23 октября против немецкой "Боруссии".