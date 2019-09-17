В матче Лиги чемпионов "Интер" сенсационно потерял очки против чешской "Славии"
Об этом сообщает Еспрессо.TV.
В первом же матче нового сезона группового раунда Лиги чемпионов, произошла сенсация. Миланский "Интер" дома, на стадионе "Сан Сиро", потерял очки в матче с пражской "Славией".
На 63-й минуте матча итальянцы неожиданно пропустили от гостей, у чехов отличился нигерийский нападающий Питер Олеинка.
Матч шел к завершению, а игроки "Славии" уже представляли празднования победы после финального свистка, однако Николо Барелла спас репутацию "Интера", забив на последних минутах матча. Счет встречи 1:1.
Матч между другими участниками группы F "Боруссия" (Германия) - "Барселона" (Испания) начнется в 22:00.
Лига чемпионов
Групповой раунд, 1-й тур
Группа F
"Интер" (Италия) - "Славия" (Чехия) 1:1
Голы: Барелла, 90+3 - Олаинка, 63
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