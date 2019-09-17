В матче Лиги чемпионов "Интер" сенсационно потерял очки против чешской "Славии"

17 сентября, 2019, 21:53

В матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов итальянский "Интер" неожиданно сыграл вничью против чешской "Славии" (1:1)

Об этом сообщает Еспрессо.TV.

В первом же матче нового сезона группового раунда Лиги чемпионов, произошла сенсация. Миланский "Интер" дома, на стадионе "Сан Сиро", потерял очки в матче с пражской "Славией".

На 63-й минуте матча итальянцы неожиданно пропустили от гостей, у чехов отличился нигерийский нападающий Питер Олеинка.

Матч шел к завершению, а игроки "Славии" уже представляли празднования победы после финального свистка, однако Николо Барелла спас репутацию "Интера", забив на последних минутах матча. Счет встречи 1:1.

Матч между другими участниками группы F "Боруссия" (Германия) - "Барселона" (Испания) начнется в 22:00.

Лига чемпионов

Групповой раунд, 1-й тур

Группа F

"Интер" (Италия) - "Славия" (Чехия) 1:1

Голы: Барелла, 90+3 - Олаинка, 63