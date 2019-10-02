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Espreso.tvСпортЛига чемпионов: "Барселона" победила "Интер в главном матче тура

Лига чемпионов: "Барселона" победила "Интер в главном матче тура


фото: REUTERS
В матче 2-го тура группового этапа ЛЧ испанская "Барселона" победила итальянский "Интер" со счетом 2: 1

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Лига чемпионов

Групповой раунд, 2-й тур

Группа F

2 октября, Барселона, стадион "Камп Ноу"

"Барселона" (Испания) - "Интер" (Италия) 2: 1

Голы: Суарес, 58, 84 - Мартинес, 3

"Барселона": Тер Штеген, Семеду, Пике, Бускетс (Видаль, 53), Артур, Луис Суарес, Месси, Лангле, Гризманн (Дембеле, 66), Роберто, де Йонг.
 
"Интер": Ханданович, Годин, где Врэй, Алексис Санчес (Гальярдини, 66), Мартинес, Сенси (ПОЛИТАН, 79), Асамоа, Барелла, Шкриниар, Брозович, Кандрева (Д'Амброзио).
 

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