Лига чемпионов: "Барселона" победила "Интер в главном матче тура
2 октября, 2019, 23:54
В матче 2-го тура группового этапа ЛЧ испанская "Барселона" победила итальянский "Интер" со счетом 2: 1
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Лига чемпионов
Групповой раунд, 2-й тур
Группа F
2 октября, Барселона, стадион "Камп Ноу"
"Барселона" (Испания) - "Интер" (Италия) 2: 1
Голы: Суарес, 58, 84 - Мартинес, 3
"Барселона": Тер Штеген, Семеду, Пике, Бускетс (Видаль, 53), Артур, Луис Суарес, Месси, Лангле, Гризманн (Дембеле, 66), Роберто, де Йонг.
"Интер": Ханданович, Годин, где Врэй, Алексис Санчес (Гальярдини, 66), Мартинес, Сенси (ПОЛИТАН, 79), Асамоа, Барелла, Шкриниар, Брозович, Кандрева (Д'Амброзио).
- Параллельно, в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов немецкая "Боруссия" без проблем победила в гостевом матче против "Славии" в Чехии.
- 2 октября в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов итальянское "Наполи" сенсационно потерял очки в гостевом матче в Бельгии, против "Генка" .
- Напомним, в матче 2-го тура Лиги чемпионов испанский "Реал" чуть не проиграл бельгийскому "Брюгге" .
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