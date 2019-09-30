Знаменитый тренер обязан "Динамо" победой в Лиге чемпионов
30 сентября, 2019, 16:20
Легендарный тренер Жозе Моуринью признался, благодаря чему победил в ЛЧ с "Интером"
Об этом сообщает Tiki Taka.
Знаменитый португальский тренер Жозе Моуринью вспомнил времена, когда тренировал итальянский "Интер", в частности победу в Лиге чемпионов в 2010 году.
"Интер" - мой дом, а Моратти остается моим президентом, и другом. У меня были решающие матчи в гонке за чемпионство, Кубок Италии и Лигу чемпионов. Например, победа в Киеве над "Динамо" (1: 2) стала началом всего. Затем было мега-поражение в Барселоне, лучшее в моей жизни ", - признался легендарный тренер.
Именно во время сотрудничества с Моуринью "Интер" выиграл свое последнее чемпионство в 2010 году.
- После 6 стартовых туров в чемпионате Италии, "Интер" возглавляет турнирную таблицу.
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