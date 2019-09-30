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Espreso.tvСпортЗнаменитый тренер обязан "Динамо" победой в Лиге чемпионов

Знаменитый тренер обязан "Динамо" победой в Лиге чемпионов


фото: Goal
Легендарный тренер Жозе Моуринью признался, благодаря чему победил в ЛЧ с "Интером"

Об этом сообщает Tiki Taka.

Знаменитый португальский тренер Жозе Моуринью вспомнил времена, когда тренировал итальянский "Интер", в частности победу в Лиге чемпионов в 2010 году.

"Интер" - мой дом, а Моратти остается моим президентом, и другом. У меня были решающие матчи в гонке за чемпионство, Кубок Италии и Лигу чемпионов. Например, победа в Киеве над "Динамо" (1: 2) стала началом всего. Затем было мега-поражение в Барселоне, лучшее в моей жизни ", - признался легендарный тренер.

Именно во время сотрудничества с Моуринью "Интер" выиграл свое последнее чемпионство в 2010 году.

  • После 6 стартовых туров в чемпионате Италии, "Интер" возглавляет турнирную таблицу.
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