Знаменитый тренер обязан "Динамо" победой в Лиге чемпионов

30 сентября, 2019, 16:20

Легендарный тренер Жозе Моуринью признался, благодаря чему победил в ЛЧ с "Интером"

Об этом сообщает Tiki Taka.

Знаменитый португальский тренер Жозе Моуринью вспомнил времена, когда тренировал итальянский "Интер", в частности победу в Лиге чемпионов в 2010 году.

"Интер" - мой дом, а Моратти остается моим президентом, и другом. У меня были решающие матчи в гонке за чемпионство, Кубок Италии и Лигу чемпионов. Например, победа в Киеве над "Динамо" (1: 2) стала началом всего. Затем было мега-поражение в Барселоне, лучшее в моей жизни ", - признался легендарный тренер.

Именно во время сотрудничества с Моуринью "Интер" выиграл свое последнее чемпионство в 2010 году.