Британец пренебрежительно вызвал Усика на бой

21 октября, 2019, 16:54

Британский боксер Дерек Чисола дерзко вызвал на бой украинца Александра Усика

Об этом сообщает Sky Sport.

35-летний британский тяжеловес Дерек Чисора вызвал на бой украинца Александра Усика, который накануне, 13 октября, в дебютной встрече в супертяжелом весе, победил американца Чазза Уизерспуна..

"Считаю, Усику и его команде нужно перестать жонглировать мячиками. Мы же не в цирке. Приходи и делай то, что должен. Никто не хочет смотреть на танцевальные шоу в ринге. Это же не "Танцы со звездами". Это боксерский поединок. Я хочу поединка с Усиком. Я совершенно точно приму этот бой", - вызывающе сказал британец.

На счету Чисоры 40 боев в профессиональном боксе, в которых он получил 31 победу и потерпел 9 поражений. Усик - бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, за боксерскую карьеру одержал 17 побед в 17 поединках.