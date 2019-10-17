Умер американский боксер, находившийся в коме после боя Усика
Об этом сообщает официальный сайт Всемирного боксерского совета.
"WBC и его президент Маурисио Сулейман глубоко скорбят в связи со смертью Патрика Дея. Он умер сегодня в результате черепно-мозговой травмы, полученной 13 октября. WBC присоединяется к семье Патрика в это трудное время", - говорится в сообщении.
В ночь на 13 октября в Чикаго (США) состоялся вечер профессионального бокса. В андеркарте главного боя между украинцем Александром Усиком и американцем Чаззом Уизерспуном бойцы первого среднего веса (до 69,9 кг) Чарльз Конвелл и Патрик Дэй из США оспаривали региональный титул по версии USBA (Американской боксерский ассоциации). В 10-м раунде Конвелл отправил соперника в глубокий нокаут. Дея вынесли с ринга на носилках в бессознательном состоянии. После госпитализации ему провели срочную операцию на головном мозге.
- Напомним, 13 октября Патрик Дэй, который выступал в Чикаго в андеркарте боя украинца Александра Усика, после поединка оказался в коме.
- 13 октября во Чикаго Усик победил американца Уизерспуна в дебютном поединке в супертяжелом весе.
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