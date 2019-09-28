Гол Ярмоленко помог "Вест Хэму" отобрать очки у "Борнмута" в АПЛ

28 сентября, 2019, 19:01

В 7-м туре чемпионата Англии по футболу украинец Андрей Ярмоленко забил гол и помог "Вест Хэму" сыграть в гостях вничью с "Борнмутом"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Ярмоленко вышел на игру в стартовом составе "Вест Хэма" и открыл счет на 10-й минуте.

"Борнмут" забил ответный дважды - на 17-й минуте отличился Джошуа Кинг, а на 46-й - Каллум Уилсон.

Лондонцев на 74-й минуте от поражения спас Аарон Крессвелл.

"Вест Хэм" сыграл с "Борнмутом" вничью 2: 2, набрал 12 очков и поднялся на третье место. "Борнмут" имеет 11 пунктов и идет седьмым.

Чемпионат Англии

7-й тур

28 сентября

"Борнмут" - "Вест Хэм" 2: 2

Голы: Кинг, 17 Уилсон, 46 - Ярмоленко, 10, Крессвелл, 74

Cresswell's second goal in two games means we share the points. #BOUWHU #COYI pic.twitter.com/tCAiz3YgMR - West Ham United (@WestHam) September 28, 2019