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Espreso.tvСпортГол Ярмоленко помог "Вест Хэму" отобрать очки у "Борнмута" в АПЛ

Гол Ярмоленко помог "Вест Хэму" отобрать очки у "Борнмута" в АПЛ


фото: REUTERS
В 7-м туре чемпионата Англии по футболу украинец Андрей Ярмоленко забил гол и помог "Вест Хэму" сыграть в гостях вничью с "Борнмутом"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Ярмоленко вышел на игру в стартовом составе "Вест Хэма" и открыл счет на 10-й минуте.

"Борнмут" забил ответный дважды - на 17-й минуте отличился Джошуа Кинг, а на 46-й - Каллум Уилсон.

Лондонцев на 74-й минуте от поражения спас Аарон Крессвелл.

"Вест Хэм" сыграл с "Борнмутом" вничью 2: 2, набрал 12 очков и поднялся на третье место. "Борнмут" имеет 11 пунктов и идет седьмым.

Чемпионат Англии

7-й тур

28 сентября

"Борнмут" - "Вест Хэм" 2: 2

Голы: Кинг, 17 Уилсон, 46 - Ярмоленко, 10, Крессвелл, 74

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