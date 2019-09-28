Гол Ярмоленко помог "Вест Хэму" отобрать очки у "Борнмута" в АПЛ
28 сентября, 2019, 19:01
В 7-м туре чемпионата Англии по футболу украинец Андрей Ярмоленко забил гол и помог "Вест Хэму" сыграть в гостях вничью с "Борнмутом"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Ярмоленко вышел на игру в стартовом составе "Вест Хэма" и открыл счет на 10-й минуте.
"Борнмут" забил ответный дважды - на 17-й минуте отличился Джошуа Кинг, а на 46-й - Каллум Уилсон.
Лондонцев на 74-й минуте от поражения спас Аарон Крессвелл.
"Вест Хэм" сыграл с "Борнмутом" вничью 2: 2, набрал 12 очков и поднялся на третье место. "Борнмут" имеет 11 пунктов и идет седьмым.
Чемпионат Англии
7-й тур
28 сентября
"Борнмут" - "Вест Хэм" 2: 2
Голы: Кинг, 17 Уилсон, 46 - Ярмоленко, 10, Крессвелл, 74
Cresswell's second goal in two games means we share the points. #BOUWHU #COYI pic.twitter.com/tCAiz3YgMR- West Ham United (@WestHam) September 28, 2019
- Напомним, 28 сентября в 7-м туре чемпионата Англии по футболу "Ливерпуль" победил в гостях "Шеффилд Юнайтед" и продолжает идти в турнире без потерь.
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