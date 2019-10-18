Трамп назвал Эрдогана своим другом и "чертовски хорошим лидером", который "поступил правильно"
18 октября, 2019, 10:43
Президент США Дональд Трамп после соглашения о прекращении операции Анкары на севере Сирии назвал турецкого президента Реджепа Эрдогана "чертовски хорошим лидером"
"Я просто хочу поблагодарить и приветствовать, хотя, президент Эрдоган - мой друг, и у меня не было проблем. Потому что, честно говоря, он чертовски хороший лидер, и он сильный человек, и он поступил правильно. И я действительно ценю это . И я буду ценить это в будущем ", - отметил он.
Trump babbles, gushes, and thanks his "friend" Erdoğan for allowing the US to surrender in disgrace. pic.twitter.com/rFZVoQFel6- Sarah Reese Jones (@PoliticusSarah) October 17 2019
Трамп также сказал, что народу Турции повезло с тем, что именно Эрдоган принимал решение о прекращении военной операции.
- Напомним, Турция и США договорились о прекращении военной операции в Сирии. Анкара прекращает военные действия на 120 часов для вывода отрядов YPG по приграничной зоны.
- В свою очередь министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что достигнута договоренность с США о приостановлении военных действий в Сирии не является прекращением огня.
- А лидеры демократов в Конгрессе раскритиковали соглашение между Турцией и США по Сирии.
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