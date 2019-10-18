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Espreso.tvМирТрамп назвал Эрдогана своим другом и "чертовски хорошим лидером", который "поступил правильно"

Трамп назвал Эрдогана своим другом и "чертовски хорошим лидером", который "поступил правильно"

Президент США Дональд Трамп после соглашения о прекращении операции Анкары на севере Сирии назвал турецкого президента Реджепа Эрдогана "чертовски хорошим лидером"

"Я просто хочу поблагодарить и приветствовать, хотя, президент Эрдоган - мой друг, и у меня не было проблем. Потому что, честно говоря, он чертовски хороший лидер, и он сильный человек, и он поступил правильно. И я действительно ценю это . И я буду ценить это в будущем ", - отметил он.

Трамп также сказал, что народу Турции повезло с тем, что именно Эрдоган принимал решение о прекращении военной операции.

  • Напомним, Турция и США договорились о прекращении военной операции в Сирии. Анкара прекращает военные действия на 120 часов для вывода отрядов YPG по приграничной зоны.
  • В свою очередь министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что достигнута договоренность с США о приостановлении военных действий в Сирии не является прекращением огня.
  • А лидеры демократов в Конгрессе раскритиковали соглашение между Турцией и США по Сирии.

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