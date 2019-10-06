"Шахтер" победил "Днепр-1" и выиграл 10-й подряд матч в чемпионате Украины
6 октября, 2019, 15:53
В 10-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" в гостях победил "Днепр-1" и получил десятую подряд победу в турнире
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На "Днепр-Арене" счет уже на 4-й минуте открыл форвард "Шахтера" Жуниор Мораес. Команда Луиша Каштру укрепила преимущество на 83-й минуте, когда отличился Тайсон.
"Шахтер" победил "Днепр-1" 2: 0, набрал 30 очков и продолжает идти в премьер-лиге без потерь. Ближайшего преследователя - "Десну" - дончане опережают на 10 очков.
Чемпионат Украины
10-й тур
6 октября
"Днепр-1" - "Шахтер" 0: 2
Голы: Жуниор Мораес, 4, Тайсон, 83
- 1 октября, в матче 2-го тура группового этапа ЛЧ донецкий "Шахтер" на выезде победил итальянскую "Аталанту" со счетом 1: 2.
- Вратарь "Шахтера" Андрей Пятов заявил, что судьбу матча против "Аталанты" решили футболисты, которые вышли на замену.
Читайте также
-
30 сентября, 2019 Виталий Портников: Президент - хранитель памяти
-
-
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке
-
Читайте также
-
-
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке