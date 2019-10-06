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Espreso.tvСпорт"Шахтер" победил "Днепр-1" и выиграл 10-й подряд матч в чемпионате Украины

"Шахтер" победил "Днепр-1" и выиграл 10-й подряд матч в чемпионате Украины


фото: twіtter
В 10-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" в гостях победил "Днепр-1" и получил десятую подряд победу в турнире

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На "Днепр-Арене" счет уже на 4-й минуте открыл форвард "Шахтера" Жуниор Мораес. Команда Луиша Каштру укрепила преимущество на 83-й минуте, когда отличился Тайсон.

"Шахтер" победил "Днепр-1" 2: 0, набрал 30 очков и продолжает идти в премьер-лиге без потерь. Ближайшего преследователя - "Десну" - дончане опережают на 10 очков.

Чемпионат Украины

10-й тур

6 октября

"Днепр-1" - "Шахтер" 0: 2

Голы: Жуниор Мораес, 4, Тайсон, 83

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