"Динамо" разбило "Колос" в матче с тремя пенальти и двумя удалениями
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Киеве, где свои домашние матчи проводит "Колос" из села Коваливка, "Динамо" на 49-й минуте осталось в меньшинстве после удаления за повторное предупреждение Владимира Шепелева.
Однако уже на 54-й минуте команды снова оказались в равных составах - судья в спорном эпизоде удалил за игру рукой Максима Максименко и назначил в ворота "Колоса" пенальти. Одиннадцатиметровый реализовал Виктор Цыганков.
На 66-й минуте Артем Беседин забил в ворота клуба с Коваливки второй гол, а на 81-й минуте оформил дубль.
В компенсированное арбитром время окончательный счет в матче установил Беньямин Вербич, который реализовал еще один пенальти.
"Динамо" победило "Колос" 4: 0, вступило 20 очков и осталось на третьем месте. От лидера чемпионата Украины - "Шахтера" - киевляне отстают на 10 пунктов.
Чемпионат Украины
10-й тур
6 октября
"Колос" - "Динамо" 0: 4
Голы: Цыганков, 56 (пен.), Беседин, 66, 81, Вербич, 90 + 6
Удаление: Максименко, 54 - Шепелеев, 49
На 75-й минуте Цыганков не реализовал пенальти
- 6 октября в 10-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" в гостях победил "Днепр-1" и получил десятую подряд победу в турнире.
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