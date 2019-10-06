"Динамо" разбило "Колос" в матче с тремя пенальти и двумя удалениями

6 октября, 2019, 18:55

В 10-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" победило "Колос" в матче с двумя удалениями и тремя пенальти

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Киеве, где свои домашние матчи проводит "Колос" из села Коваливка, "Динамо" на 49-й минуте осталось в меньшинстве после удаления за повторное предупреждение Владимира Шепелева.

Однако уже на 54-й минуте команды снова оказались в равных составах - судья в спорном эпизоде удалил за игру рукой Максима Максименко и назначил в ворота "Колоса" пенальти. Одиннадцатиметровый реализовал Виктор Цыганков.

На 66-й минуте Артем Беседин забил в ворота клуба с Коваливки второй гол, а на 81-й минуте оформил дубль.

В компенсированное арбитром время окончательный счет в матче установил Беньямин Вербич, который реализовал еще один пенальти.

"Динамо" победило "Колос" 4: 0, вступило 20 очков и осталось на третьем месте. От лидера чемпионата Украины - "Шахтера" - киевляне отстают на 10 пунктов.

Чемпионат Украины

10-й тур

6 октября

"Колос" - "Динамо" 0: 4

Голы: Цыганков, 56 (пен.), Беседин, 66, 81, Вербич, 90 + 6

Удаление: Максименко, 54 - Шепелеев, 49

На 75-й минуте Цыганков не реализовал пенальти