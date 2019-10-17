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Espreso.tvОбществоГладковский объявил голодовку

Гладковский объявил голодовку

Экс-заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский после задержания детективами НАБУ объявил голодовку

Об этом сообщает пресс-служба корпорации "Богдан"

Гладковский называет незаконным свое задержание и в знак протеста "против произвола правоохранительных органов объявляет голодовку".

По его словам, никаких ограничений на выезд за границу у него никогда не было. Повесток с вызовами на допрос или проведения следственных действий не направлялось. Он утверждает, что все время сотрудничал с детективами НАБУ, давая показания и необходимые пояснения.

"За последние полгода, как я вернулся в корпорацию "Богдан", я десятки раз вылетал за границу для участия в переговорах с бизнес-партнерами и всегда возвращался в Украину", - сказал Гладковский.

  • Напомним, детективы НАБУ задержали экс-первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Олега Гладковского.
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