Без трудовой книжки и с электронным больничным: Дубилет о своих топ-7 проектах за 50 дней работы в правительстве

18 октября, 2019, 09:11

Министр кабинета министров Дмитрий Дубилет написал пост о том, что он успел сделать в своей должности за 50 дней

Об этом он написал в своем telegram-канале .

"50 дней назад я начал работать в Кабмине. Пресс-служба просит написать короткий пост о том, что я успел сделать на своей должности. Делюсь информацией по своим топ-7 проектам", - отметил Дубилет.

В частности, речь идет о следующих проектах:

Начато тотальную диджитализацию бизнес-процессов Кабмина. Министр рассчитывает, что большинство процессов переведут в "цифру" в течение 3-6 месяцев, а потом доберутся и до других госорганов.

"Электронный обмен документами дожмем уже в этом году (он должен был начаться с 1 октября, но перестроить людей мгновенно не получается)", - пояснил он.

Существенно снизили рейдерство. Дубилет пообещал вскоре поделиться статистикой

Отмена обязательных трудовых книжек: запущен законопроект и постановления Кабмина, а также начата техническая работа.

Проработана концепция и скорый старт проекта "Электронные больничные".

Запуск в электронной форме единого процесса подачи "ориентировок" на таможню со стороны силовиков. По словам министра, это должно снизить коррупционное давление на бизнес со стороны правоохранительных органов.

Старт проекта по детенизации алкоголя и сигарет. Дубилет отметил, что это позволит вывести значительную долю рынка из тени и добавит в бюджет 2-3 млрд в следующем году.

Запущен пилот по централизации "поддерживающих" функций в Кабмине: сейчас в министерствах есть множество функций, которые дублируются между собой - бухгалтерия, базовое ІТ, документооборот и другие