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Espreso.tvОбществоДубилет хочет "аутсорсить" секретариат Кабмина, а не нанимать новых работников

Дубилет хочет "аутсорсить" секретариат Кабмина, а не нанимать новых работников

Сейчас в министерствах есть множество функций, которые дублируются между собой - бухгалтерия, базовое ІТ, документооборот и другие

Об этом министр кабинета министров Дмитрий Дубилет написал в Facebook.

Всего предварительно он насчитал таких 19 направлений.

Отмечается, что каждый министр возглавляет огромную структуру, и едва ли не большинство сотрудников в них занимается не формированием или реализацией политики, а поддерживающими функциями, ведь каждое министерство сейчас является отдельной юрлицом, и многие атрибуты им предполагается по закону.

"Первая ласточка уже пошла. На этой неделе мы договорились с вновь Министерством цифровой трансформации, что они не будут набирать людей в два департамента (кадры и бухгалтерия), а будут" аутсорсить "ресурсы Секретариата", - рассказал Дубилет.

Министр также поделился своими следующими планами: "Я хочу к концу следующего года централизовать все, что можно, где это не будет мешать эффективной работе. Причем я уверен, что в этой централизации есть большой потенциал не только с министерствами, но и с другими органами власти, до регионов ".

 

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