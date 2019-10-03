Дубилет и правительство запускают IT-систему, которая поможет снизить уровень коррупции на таможне

3 октября, 2019, 09:50

Сейчас силовые ведомства (СБУ, МВД и т.д.) могут присылать таможенникам "ориентировки", которые обязывают их досматривать грузы "подозрительных" компаний

Об этом министр кабинета министров Дмитрий Дубилет написал в Facebook.

По его словам, часто это способ вымогательства взяток, ведь любая остановка груза - это прямые убытки для бизнеса, особенно, если эти обзоры идут сплошняком, пока эту ориентировку не снимут.

"Почти любой СБУшник, скажем, с Житомирщины, может направить такую ориентировку на, скажем, киевскую компанию, которая везет груз через Львовскую таможню. Часто эти ориентировки могут быть абсолютно безосновательны, со ссылкой на некие "левые" уголовные дела", - отметил министр.

"Мы запускаем достаточно простое решение. На базе iDoc мы создали единый бизнес-процесс. Силовики смогут подавать ориентировки только в электронной форме, по прописанной форме с согласованием заданных людей в офисе. На стороне таможни такие запросы будут приниматься только с этого процесса" , - заявил Дубилет.

Сообщается, что за это решение проголосовали в правительстве и планируют запустить на следующей неделе.

Министр выразил надежду, что это приведет к резкому снижению таких запросов, "а те запросы, которые все же будут приходить, будут тщательно анализироваться централизованно, насколько они имеют основания, а также как скоро их можно снимать".