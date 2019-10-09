Справки с QR-кодами и информация о стаже в интернете: Дубилет рассказал, как украинцы будут жить без трудовой книжки

9 октября, 2019, 09:35

В среду, 9 октября, правительство запускает в работу законопроект и акты, которые отменят обязательность трудовых книжек

Об этом министр правительства Дмитрий Дубилет сообщил в Facebook.

Он назвал тезисы предлагаемой реформы. В частности:

Граждане не будут обязаны при найме на работу подавать работодателю свою трудовую книжку. Соответственно, работодателям не нужно ее проверять или хранить.

при найме на работу подавать работодателю свою трудовую книжку. Соответственно, работодателям не нужно ее проверять или хранить. В электронных реестрах государства данные о трудовом стаже всех украинцев с 2000 года есть и так. Для расчета пенсий или других социальных выплат уже используются именно эти данные.

данные о трудовом стаже всех украинцев с 2000 года есть и так. Для расчета пенсий или других социальных выплат уже используются именно эти данные. Граждане смогут легко получить электронный документ с информацией о своем стаже в Интернете. Этот документ они могут предоставить работодателю, если тому важно проверить стаж соискателя из официальных реестров.

Этот документ они могут предоставить работодателю, если тому важно проверить стаж соискателя из официальных реестров. Чтобы получить этот документ, гражданину нужно будет сделать несколько кликов и воспользоваться ЭЦП (электронная цифровая подпись). Дубилет выразил надежду, что туда успеют "прикрутить" и BankID.

гражданину нужно будет сделать несколько кликов и воспользоваться ЭЦП (электронная цифровая подпись). Дубилет выразил надежду, что туда успеют "прикрутить" и BankID. Работодатели смогут проверить подлинность документа с помощью QR-кода, который будет автоматически накладываться на эти документы.

который будет автоматически накладываться на эти документы. Если у вас есть трудовой стаж до 2000 года, будет возможность занести эту информацию в электронный реестр - самостоятельно или через работодателя. Тогда вам хранить трудовую книжку, как носитель информации, не будет необходимости.

будет возможность занести эту информацию в электронный реестр - самостоятельно или через работодателя. Тогда вам хранить трудовую книжку, как носитель информации, не будет необходимости. Если кто-то все же захочет "коллекционировать" информацию о своем стаже в трудовых книжках, запрещать это не будут. Можно все так же просить своего работодателя делать в нем записи и ставить штампы. Но ни работник, ни работодатель это теперь не обязаны делать.

Министр надеется, что смогут принять законы, соответствующие постановления и запустить все технически уже в этом - 2019 - году.