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Espreso.tvОбществоСправки с QR-кодами и информация о стаже в интернете: Дубилет рассказал, как украинцы будут жить без трудовой книжки

Справки с QR-кодами и информация о стаже в интернете: Дубилет рассказал, как украинцы будут жить без трудовой книжки

В среду, 9 октября, правительство запускает в работу законопроект и акты, которые отменят обязательность трудовых книжек

Об этом министр правительства Дмитрий Дубилет сообщил в Facebook.

Он назвал тезисы предлагаемой реформы. В частности:

  • Граждане не будут обязаны при найме на работу подавать работодателю свою трудовую книжку. Соответственно, работодателям не нужно ее проверять или хранить.
  • В электронных реестрах государства данные о трудовом стаже всех украинцев с 2000 года есть и так. Для расчета пенсий или других социальных выплат уже используются именно эти данные.
  • Граждане смогут легко получить электронный документ с информацией о своем стаже в Интернете. Этот документ они могут предоставить работодателю, если тому важно проверить стаж соискателя из официальных реестров.
  • Чтобы получить этот документ, гражданину нужно будет сделать несколько кликов и воспользоваться ЭЦП (электронная цифровая подпись). Дубилет выразил надежду, что туда успеют "прикрутить" и BankID.
  • Работодатели смогут проверить подлинность документа с помощью QR-кода, который будет автоматически накладываться на эти документы.
  • Если у вас есть трудовой стаж до 2000 года, будет возможность занести эту информацию в электронный реестр - самостоятельно или через работодателя. Тогда вам хранить трудовую книжку, как носитель информации, не будет необходимости.
  • Если кто-то все же захочет "коллекционировать" информацию о своем стаже в трудовых книжках, запрещать это не будут. Можно все так же просить своего работодателя делать в нем записи и ставить штампы. Но ни работник, ни работодатель это теперь не обязаны делать.

Министр надеется, что смогут принять законы, соответствующие постановления и запустить все технически уже в этом - 2019 - году.

 

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