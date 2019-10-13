После боя Усика американский боксер впал в кому
13 октября, 2019, 18:33
Американский боксер Патрик Дэй, который выступал в Чикаго в андеркарте боя украинца Александра Усика, после поединка оказался в коме
Об этом сообщает ESPN.
Дей выступал в Чикаго (США) в рамках вечера бокса, главным событием, которого был бой между украинцем Александром Усиком и американцем Чаззом Уизерспуном.
Дея в десятом раунде боя в первом среднем весе (до 69,9 кг) отправил в жесткий нокаут Чарльз Конуэлл из США. Рефери сразу позвал бригаду медиков на ринг.
27-летнего боксера доставили в больницу, где ему сделали операцию на головном мозге. По информации источников, Дэй после хирургического вмешательства находится в коме.
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- 13 октября во Чикаго Усик победил американца Уизерспуна в дебютном поединке в супертяжелом весе.
- Александр Усик заявил, что готов драться с сильнейшими тяжеловесами мира - Энтони Джошуа, Энди Руисом и Деонтеем Уайлдером.
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