Армия Асада и россияне заняли ключевой город на границе с Турцией

17 октября, 2019, 14:07

В среду, 16 октября, сирийские правительственные войска в сопровождении российских подразделений вошли в ключевой город Кобан на границе с Турцией

Об этом сообщили в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека.

По данным наблюдателей, сирийская армия разворачивает свои силы в городе и его окрестностях.

Ранее российские подразделения пересекли реку Евфрат на севере Сирии и достигли окраин города Кобани.

Силы сирийской армии вошли в город Ракка на севере Сирии, бывшую сирийскую "столицу" "Исламского государства".

Продвижение сирийской армии и союзных российских подразделений осуществляется через несколько дней после того, как сирийские курды заключили соглашение с правительством Башара Асада о размещении военных на границе из-за наступления армии Турции на северо-восточную Сирию.