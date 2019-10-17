Армия Асада и россияне заняли ключевой город на границе с Турцией
17 октября, 2019, 14:07
В среду, 16 октября, сирийские правительственные войска в сопровождении российских подразделений вошли в ключевой город Кобан на границе с Турцией
Об этом сообщили в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека.
По данным наблюдателей, сирийская армия разворачивает свои силы в городе и его окрестностях.
Ранее российские подразделения пересекли реку Евфрат на севере Сирии и достигли окраин города Кобани.
Силы сирийской армии вошли в город Ракка на севере Сирии, бывшую сирийскую "столицу" "Исламского государства".
Продвижение сирийской армии и союзных российских подразделений осуществляется через несколько дней после того, как сирийские курды заключили соглашение с правительством Башара Асада о размещении военных на границе из-за наступления армии Турции на северо-восточную Сирию.
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