Сирийские курды заключили соглашение с правительством Асада
Об этом сообщает "Радио Свобода".
О сделке стало известно в ночь на понедельник, 14 октября. Ранее представитель сирийской армии заявил, что она получила приказ отправиться на север, чтобы противодействовать "турецкой агрессии".
Утром в понедельник войска Асада заняли город Тель-Тамер, который находится на предполагаемом пути наступления турецких войск. Также сообщается о переходе под контроль сирийских войск авиабазы Табка, которую ранее использовала международная коалиция во главе с США, и нескольких других пунктов на северо-востоке Сирии.
В соответствии с соглашением, войска Асада должны войти в крупные города на пути турецкого наступления и тем самым поставить перед Турцией дилемму - прекратить его или вступить в бои с регулярной сирийской армией.
Представители сирийских курдов подчеркивают, что соглашение с Асадом пока касается только военной поддержки. Политические вопросы будущего устройства северо-востока Сирии не обсуждались. По словам представителей курдов, они были вынуждены обратиться к официальному Дамаску за защитой после того, как Соединенные Штаты решили вывести свои войска с севера Сирии.
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