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Espreso.tvМирСирийские курды заключили соглашение с правительством Асада

Сирийские курды заключили соглашение с правительством Асада


фото: Reuters
Сирийские демократические силы - курдские вооруженные формирования, которые контролируют северо-восток Сирии, - заключили соглашение с правительством Башара Асада о размещении правительственных войск в нескольких городах для защиты их от наступления Турции

Об этом сообщает "Радио Свобода".

О сделке стало известно в ночь на понедельник, 14 октября. Ранее представитель сирийской армии заявил, что она получила приказ отправиться на север, чтобы противодействовать "турецкой агрессии".

Утром в понедельник войска Асада заняли город Тель-Тамер, который находится на предполагаемом пути наступления турецких войск. Также сообщается о переходе под контроль сирийских войск авиабазы ​​Табка, которую ранее использовала международная коалиция во главе с США, и нескольких других пунктов на северо-востоке Сирии.

В соответствии с соглашением, войска Асада должны войти в крупные города на пути турецкого наступления и тем самым поставить перед Турцией дилемму - прекратить его или вступить в бои с регулярной сирийской армией.

Представители сирийских курдов подчеркивают, что соглашение с Асадом пока касается только военной поддержки. Политические вопросы будущего устройства северо-востока Сирии не обсуждались. По словам представителей курдов, они были вынуждены обратиться к официальному Дамаску за защитой после того, как Соединенные Штаты решили вывести свои войска с севера Сирии.

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