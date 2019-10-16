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Espreso.tvМирСирийская армия вошла в бывшую "столицу" ИГИЛ

Сирийская армия вошла в бывшую "столицу" ИГИЛ


фото: reuters
Силы сирийской правительственной армии вошли в город Ракка на севере Сирии, бывшую сирийскую "столицу" Исламского государства

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление телеканала al-Mayadeen.

По данным телеканала, группа сирийских солдат уже приступила к установке нескольких наблюдательных постов.

Накануне силы, возглавляемые сирийскими курдами, которые освободили Ракку от террористов ИГИЛ, заключили соглашение с правительством Башара Асада о размещении правительственных войск в нескольких городах для защиты от наступуТуреччины.

Город Ракка был захвачен боевиками ИГИЛ в 2014 году и с тех пор считался столицей ИГИЛ в Сирии. Осенью 2017 года Сирийские демократические силы и отряды курдской народной самообороны отбили у террористов ИГИЛ город Ракка.

Правительственные силы заняли этот город впервые за пять лет.

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