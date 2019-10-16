Сирийская армия вошла в бывшую "столицу" ИГИЛ
16 октября, 2019, 16:52
Силы сирийской правительственной армии вошли в город Ракка на севере Сирии, бывшую сирийскую "столицу" Исламского государства
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление телеканала al-Mayadeen.
По данным телеканала, группа сирийских солдат уже приступила к установке нескольких наблюдательных постов.
Накануне силы, возглавляемые сирийскими курдами, которые освободили Ракку от террористов ИГИЛ, заключили соглашение с правительством Башара Асада о размещении правительственных войск в нескольких городах для защиты от наступуТуреччины.
Город Ракка был захвачен боевиками ИГИЛ в 2014 году и с тех пор считался столицей ИГИЛ в Сирии. Осенью 2017 года Сирийские демократические силы и отряды курдской народной самообороны отбили у террористов ИГИЛ город Ракка.
Правительственные силы заняли этот город впервые за пять лет.
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