Российские войска в Сирии перешли Евфрат, - наблюдатели

16 октября, 2019, 18:04

Российские подразделения пересекли реку Евфрат на севере Сирии и достигли окраин города Кобан

Об этом сообщили в Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, передает Reuters.

По информации наблюдателей, российские патрули продвигаются на восток вместе с курдскими Сирийскими демократическими силами (SDF).

Продвижение российских подразделений осуществляется через несколько дней после того, как сирийские курды заключили соглашение с правительством Башара Асада о размещении военных на границе из-за наступления армии Турции на северо-восточную Сирию.

Сегодня же силы сирийской правительственной армии вошли в город Ракка на севере Сирии, бывшую сирийскую "столицу" Исламского государства.