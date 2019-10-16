Российские войска в Сирии перешли Евфрат, - наблюдатели
16 октября, 2019, 18:04
Российские подразделения пересекли реку Евфрат на севере Сирии и достигли окраин города Кобан
Об этом сообщили в Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, передает Reuters.
По информации наблюдателей, российские патрули продвигаются на восток вместе с курдскими Сирийскими демократическими силами (SDF).
Продвижение российских подразделений осуществляется через несколько дней после того, как сирийские курды заключили соглашение с правительством Башара Асада о размещении военных на границе из-за наступления армии Турции на северо-восточную Сирию.
Сегодня же силы сирийской правительственной армии вошли в город Ракка на севере Сирии, бывшую сирийскую "столицу" Исламского государства.
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