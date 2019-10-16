Освобожденный политзаключенный Сущенко будет судиться с Россией в ЕСПЧ

16 октября, 2019, 18:56

Бывший пленник Кремля, украинский журналист Роман Сущенко обратится в Европейский суд по правам человека с иском против РФ

Об этом он заявил во время встречи в Институте журналистики КНУ им. Тараса Шевченко, отвечая на вопросы студентов, сообщает "Укринформ".

"Мы с моим адвокатом говорили об этом... Мы собираемся обратиться с соответствующим иском в Европейский суд по правам человека", - сказал Сущенко.

Романа Сущенко 30 сентября 2016 года задержали в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

В октябре 2016 года его арестовали в Москве по обвинению в шпионаже. Украинец отвергал все обвинения.

4 июня 2018 года Московской городской суд приговорил Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима. 12 сентября 2018 года Верховный суд РФ подтвердил приговор в 12 лет лишения свободы для Сущенко.

Напомним, что Сущенко освободили из плена РФ в рамках обмена пленными по формуле "35 на 35".