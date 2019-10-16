 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоОсвобожденный политзаключенный Сущенко будет судиться с Россией в ЕСПЧ

Освобожденный политзаключенный Сущенко будет судиться с Россией в ЕСПЧ

Бывший пленник Кремля, украинский журналист Роман Сущенко обратится в Европейский суд по правам человека с иском против РФ

Об этом он заявил во время встречи в Институте журналистики КНУ им. Тараса Шевченко, отвечая на вопросы студентов, сообщает "Укринформ".

"Мы с моим адвокатом говорили об этом... Мы собираемся обратиться с соответствующим иском в Европейский суд по правам человека", - сказал Сущенко.

Романа Сущенко 30 сентября 2016 года задержали в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

В октябре 2016 года его арестовали в Москве по обвинению в шпионаже. Украинец отвергал все обвинения.

4 июня 2018 года Московской городской суд приговорил Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима. 12 сентября 2018 года Верховный суд РФ подтвердил приговор в 12 лет лишения свободы для Сущенко.

Напомним, что Сущенко освободили из плена РФ в рамках обмена пленными по формуле "35 на 35".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

16 октября, 2019 среда

больше новостей

16 октября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать