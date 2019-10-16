Освобожденный политзаключенный Сущенко будет судиться с Россией в ЕСПЧ
Об этом он заявил во время встречи в Институте журналистики КНУ им. Тараса Шевченко, отвечая на вопросы студентов, сообщает "Укринформ".
"Мы с моим адвокатом говорили об этом... Мы собираемся обратиться с соответствующим иском в Европейский суд по правам человека", - сказал Сущенко.
Романа Сущенко 30 сентября 2016 года задержали в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.
В октябре 2016 года его арестовали в Москве по обвинению в шпионаже. Украинец отвергал все обвинения.
4 июня 2018 года Московской городской суд приговорил Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима. 12 сентября 2018 года Верховный суд РФ подтвердил приговор в 12 лет лишения свободы для Сущенко.
Напомним, что Сущенко освободили из плена РФ в рамках обмена пленными по формуле "35 на 35".
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