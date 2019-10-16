25% кэш-рибейта за съемки в Украине: Зеленский подписал закон о поддержке кинематографистов

16 октября, 2019, 19:35

Президент подписал закон о поддержке иностранных кинопроизводителей, который будет способствовать привлечению инвестиций и популяризации Украины

Об этом говорится на сайте Офиса президента.

Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон "О государственной поддержке кинематографии в Украине" относительно предоставления государственной субсидии для возврата части квалифицированных расходов, осуществленных иностранным субъектом кинематографии при производстве (создании) фильма в Украине" №130-ІХ, который Верховная Рада приняла 20 сентября 2019 года.

Закон имеет целью способствовать привлечению инвестиций и развитию инфраструктуры кинопроизводства в Украине.

Документ, в частности, предусматривает предоставление государственной субсидии для возврата иностранным кинопроизводителям 25% затрат на съемку фильмов на территории Украины.

Кроме того, иностранные кинопроизводители могут получить возврат еще 5% расходов в случае, если они используют для создания фильмов произведения украинских авторов или сюжет об Украине, в частности тему вооруженной агрессии против нашей страны.

Ожидается, что реализация закона будет способствовать продвижению позитивного имиджа Украины за рубежом, популяризации украинских авторов и произведений в мире, сотрудничеству и созданию совместных кинопроектов с ведущими западными продюсерами.

20 сентября Рада окончательно поддержала кэш-рибейты для кинематографистов в Украине.