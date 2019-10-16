25% кэш-рибейта за съемки в Украине: Зеленский подписал закон о поддержке кинематографистов
Об этом говорится на сайте Офиса президента.
Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон "О государственной поддержке кинематографии в Украине" относительно предоставления государственной субсидии для возврата части квалифицированных расходов, осуществленных иностранным субъектом кинематографии при производстве (создании) фильма в Украине" №130-ІХ, который Верховная Рада приняла 20 сентября 2019 года.
Закон имеет целью способствовать привлечению инвестиций и развитию инфраструктуры кинопроизводства в Украине.
Документ, в частности, предусматривает предоставление государственной субсидии для возврата иностранным кинопроизводителям 25% затрат на съемку фильмов на территории Украины.
Кроме того, иностранные кинопроизводители могут получить возврат еще 5% расходов в случае, если они используют для создания фильмов произведения украинских авторов или сюжет об Украине, в частности тему вооруженной агрессии против нашей страны.
Ожидается, что реализация закона будет способствовать продвижению позитивного имиджа Украины за рубежом, популяризации украинских авторов и произведений в мире, сотрудничеству и созданию совместных кинопроектов с ведущими западными продюсерами.
20 сентября Рада окончательно поддержала кэш-рибейты для кинематографистов в Украине.
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