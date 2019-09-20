Рада окончательно поддержала кэш-рибейты для кинематографистов в Украине

20 сентября, 2019, 17:12

Рада приняла во втором чтении законопроект №1058 о внесении изменений в закон "О государственной поддержке кинематографии в Украине" относительно государственной субсидии для возврата части затрат, осуществленных иностранным субъектом кинематографии при производстве (создании) фильма в Украине

Об этом сообщает Еспресо.TV .

За проголосовали 252 нардепа.

После принятия законопроекта в первом чтении в него внесли ряд изменений.

"Предлагаемые в проекте изменения должны способствовать привлечению инвестиций и развитию инфраструктуры кинопроизводства в Украине", - отмечается на сайте Рады.

Законопроект предусматривает возмещение части фактически произведенных субъектом кинематографии квалифицированных расходов (платежей) на производство (создание) фильмов - в размере 25% общего объема расходов.

"Обязательным условием получения государственной субсидии для возврата части квалифицированных расходов, осуществленных иностранным субъектом кинематографии при производстве (создании) фильма, является отсутствие среди его владельцев, участников, акционеров, а также должностных лиц, резидентов Украины. Указанное положение должно существенно снизить соответствующие коррупциогенные риски", - говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что принятие этого законопроекта позволит сделать очередной шаг на пути развития экономически самодостаточной, устойчивой и конкурентоспособной на международном уровне украинского области кинопроизводства.