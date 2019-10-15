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Espreso.tvСпортЗинченко в прямом эфире бурно отпраздновал выход сборной Украины на Евро-2020

Зинченко в прямом эфире бурно отпраздновал выход сборной Украины на Евро-2020


фото: REUTERS
После выхода национальной команды на чемпионат Европы по футболу полузащитник сборной Украины Александр Зинченко не скрывал эмоций даже в прямом эфире

Об этом сообщает SportBoxingUa y twitter.

После вчерашней победы над сборной Португалии, полузащитник национальной команды Украины Александр Зинченко бурно отпраздновал выход на Евро-2020. 22-летний футболист не скрывал эмоций даже в прямом эфире.

"Браво! Мы на Евро", - восклицал Зинченко.

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