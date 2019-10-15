Зинченко в прямом эфире бурно отпраздновал выход сборной Украины на Евро-2020
15 октября, 2019, 14:30
После выхода национальной команды на чемпионат Европы по футболу полузащитник сборной Украины Александр Зинченко не скрывал эмоций даже в прямом эфире
Об этом сообщает SportBoxingUa y twitter.
После вчерашней победы над сборной Португалии, полузащитник национальной команды Украины Александр Зинченко бурно отпраздновал выход на Евро-2020. 22-летний футболист не скрывал эмоций даже в прямом эфире.
"Браво! Мы на Евро", - восклицал Зинченко.
'' Мы на Еврооо! '' @ Azinchenko17- SportsBoxingUA (@sports_ua) October 15, 2019
Эмоции Александра Зинченко после матча Украина - Португалия # МиЗбирна pic.twitter.com/9erxYFvD1j
- 30 ноября состоится жеребьевка группового этапа Евро-2020
- После 8-го тура национальная команда Украины занимает первое место в группе В и недостижима для соперников.
- Напомним, 14 октября команда Андрея Шевченко победила действующих чемпионов Европы из Португалии и досрочно вышла в финальную часть турнира.
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