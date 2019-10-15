 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЯремчук поиздевался над сборной России после победы над Португалией

Яремчук поиздевался над сборной России после победы над Португалией


фото: REUTERS
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук после победы над Португалией потроллил национальную команду России

Об этом сообщает "Футбол 1".

Форвард сборной Украины Роман Яремчук сравнил победы сборной Украины над Португалией и сборной России над Шотландией.

"Всем большое спасибо за поддержку. Конечно, очень приятно показать такой хороший результат. Но считаю, что нужно отнестись к этому спокойно. Мы не как Россия - обыграла Шотландию и будем всем рассказывать, что выиграем Евро", - сказал нападающий.

14 октября сборная Украины победила национальную команду Португалии со счетом 2: 1, а Роман Яремчук на 6-й минуте открыл счет в матче.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

15 октября, 2019 вторник

больше новостей

15 октября, 2019 вторник

14 октября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать