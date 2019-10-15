Яремчук поиздевался над сборной России после победы над Португалией

15 октября, 2019, 12:11

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук после победы над Португалией потроллил национальную команду России

Об этом сообщает "Футбол 1".

Форвард сборной Украины Роман Яремчук сравнил победы сборной Украины над Португалией и сборной России над Шотландией.

"Всем большое спасибо за поддержку. Конечно, очень приятно показать такой хороший результат. Но считаю, что нужно отнестись к этому спокойно. Мы не как Россия - обыграла Шотландию и будем всем рассказывать, что выиграем Евро", - сказал нападающий.

14 октября сборная Украины победила национальную команду Португалии со счетом 2: 1, а Роман Яремчук на 6-й минуте открыл счет в матче.