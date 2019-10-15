Яремчук поиздевался над сборной России после победы над Португалией
15 октября, 2019, 12:11
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук после победы над Португалией потроллил национальную команду России
Об этом сообщает "Футбол 1".
Форвард сборной Украины Роман Яремчук сравнил победы сборной Украины над Португалией и сборной России над Шотландией.
"Всем большое спасибо за поддержку. Конечно, очень приятно показать такой хороший результат. Но считаю, что нужно отнестись к этому спокойно. Мы не как Россия - обыграла Шотландию и будем всем рассказывать, что выиграем Евро", - сказал нападающий.
14 октября сборная Украины победила национальную команду Португалии со счетом 2: 1, а Роман Яремчук на 6-й минуте открыл счет в матче.
- 15 октября главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко отреагировал на выход национальной команды на Евро-2020.
- После 8-го тура национальная команда Украины занимает первое место в группе В и недостижима для соперников.
- Напомним, 14 октября команда Андрея Шевченко победила действующих чемпионов Европы из Португалии и досрочно вышла в финальную часть турнира.
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