Увидел 11 львов, которые бились до конца, - Шевченко о победе Украины над Португалией

15 октября, 2019, 11:58

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко отреагировал на выход национальной команды на Евро-2020

Об этом сообщает tribuna.ua.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поблагодарил футболистов за выход национальной команды на Евро-2020.

"Хочу поблагодарить команду. Сегодня я увидел 11 львов, которые бились до конца. Благодарен им, потому что было нелегко. Три года назад мы пришли и поменяли кардинально все. Им понравилась моя идея, они влюбились в нее. Мы продолжаем это делать", - сказал Шевченко.

14 октября сборная Украины победила национальную команду Португалии со счетом 2: 1 и гарантировала себе путевку в групповой этап чемпионата Европы-2020.