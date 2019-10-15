Увидел 11 львов, которые бились до конца, - Шевченко о победе Украины над Португалией
15 октября, 2019, 11:58
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко отреагировал на выход национальной команды на Евро-2020
Об этом сообщает tribuna.ua.
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поблагодарил футболистов за выход национальной команды на Евро-2020.
"Хочу поблагодарить команду. Сегодня я увидел 11 львов, которые бились до конца. Благодарен им, потому что было нелегко. Три года назад мы пришли и поменяли кардинально все. Им понравилась моя идея, они влюбились в нее. Мы продолжаем это делать", - сказал Шевченко.
14 октября сборная Украины победила национальную команду Португалии со счетом 2: 1 и гарантировала себе путевку в групповой этап чемпионата Европы-2020.
- После 8-го тура национальная команда Украины занимает первое место в группе В и недостижима для соперников.
- Напомним, 14 октября команда Андрея Шевченко победила действующих чемпионов Европы из Португалии и досрочно вышла в финальную часть турнира.
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