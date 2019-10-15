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Espreso.tvСпортУвидел 11 львов, которые бились до конца, - Шевченко о победе Украины над Португалией

Увидел 11 львов, которые бились до конца, - Шевченко о победе Украины над Португалией


фото: REUTERS
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко отреагировал на выход национальной команды на Евро-2020

Об этом сообщает tribuna.ua.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поблагодарил футболистов за выход национальной команды на Евро-2020.

"Хочу поблагодарить команду. Сегодня я увидел 11 львов, которые бились до конца. Благодарен им, потому что было нелегко. Три года назад мы пришли и поменяли кардинально все. Им понравилась моя идея, они влюбились в нее. Мы продолжаем это делать", - сказал Шевченко.

14 октября сборная Украины победила национальную команду Португалии со счетом 2: 1 и гарантировала себе путевку в групповой этап чемпионата Европы-2020.

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