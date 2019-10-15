В Болгарии после матча отбора Евро-2020 с Англией вспыхнул расистский скандал
Об этом сообщает Sky Sport.
Матч отбора на Евро-2020 Болгария-Англия (0: 6) вряд ли запомнился английским футболистам с положительной стороны, во время поединка болгарские фаны все время выкрикивали оскорбительные расистские фразы, а также имитировали звуки обезьян. В связи с этим в конце первого тайма, матч был дважды остановлен, и вообще находился под угрозой срыва, ведь английские футболисты долго размышляли, продолжать ли матч.
Правительство Болгарии, в частности премьер-министр страны Борисов Бойко, призвало прекратить сотрудничество с Федерацией футбола, пока ее глава Борислав Михайлов не подаст в отставку.
"После недавних событий, учитывая состояние футбола и инциденты, произошедшие накануне премьер-министр потребовал, чтобы мы прекратили любое сотрудничество с федерацией футбола, пока глава организации Борислав Михайлов не покинет свой пост", - сказал министр спорта Болгарии Красен Кравлев.
Это уже второй случай проявления расизма к игрокам сборной Англии, похожая ситуация случилась в гостевом матче против сборной Черногории.
- 9 октября футболисты сборной Англии заявили, что готовы покинуть футбольное поле, если подвергнутся проявлению расизма со стороны болельщиков.
- 2 октября стало известно, что португальского полузащитника "Манчестер Сити" Бернарду Силву могут дисквалифицировать за расистскую шутку над французским защитником Бенжаменом Мэнди.
- 2 сентября известный итальянский тренер Антонио Конте обратился к расистам в "Кальяри".
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