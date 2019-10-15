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Espreso.tvСпортВ Болгарии после матча отбора Евро-2020 с Англией вспыхнул расистский скандал

В Болгарии после матча отбора Евро-2020 с Англией вспыхнул расистский скандал


фото: REUTERS
Из-за расистских выкриков болгарских фанатов во время квалификационного матча Евро-2020 против Англии президент Федерации футбола Болгарии может уйти в отставку

Об этом сообщает Sky Sport.

Матч отбора на Евро-2020 Болгария-Англия (0: 6) вряд ли запомнился английским футболистам с положительной стороны, во время поединка болгарские фаны все время выкрикивали оскорбительные расистские фразы, а также имитировали звуки обезьян. В связи с этим в конце первого тайма, матч был дважды остановлен, и вообще находился под угрозой срыва, ведь английские футболисты долго размышляли, продолжать ли матч.

Правительство Болгарии, в частности премьер-министр страны Борисов Бойко, призвало прекратить сотрудничество с Федерацией футбола, пока ее глава Борислав Михайлов не подаст в отставку.

"После недавних событий, учитывая состояние футбола и инциденты, произошедшие накануне премьер-министр потребовал, чтобы мы прекратили любое сотрудничество с федерацией футбола, пока глава организации Борислав Михайлов не покинет свой пост", - сказал министр спорта Болгарии Красен Кравлев.

Это уже второй случай проявления расизма к игрокам сборной Англии, похожая ситуация случилась в гостевом матче против сборной Черногории.

 

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