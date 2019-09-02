2 сентября, 2019, 14:19

Известный итальянский тренер Антонио Конте обратился к расистам, которые выкрикивали оскорбительные фразы в сторону Ромелу Лукаку

Об этом сообщает The Guardian.

Главный тренер "Интера" Антонио Конте сделал громкое заявление, обратившись к болельщикам "Кальяри", которые в поединке чемпионата Италии против "Интера" неоднократно выкрикивали оскорбительные фразы в сторону бельгийского нападающего Лукаку.

"Я думаю, что в Италии мы должны становиться лучше и быть более уважительными по отношению к тем, кто выполняет свою работу. В других странах болельщики поддерживают свою команду и не обижают оппонентов подобным образом. Сегодня ко мне относились хорошо и меня не обижали, а в других матчах может случиться что-то подобное к данному случаю, и это плохо ", - заявил Антонио Конте.

Лукаку перешел в "Интер" летом 2019-го по 65 млн евро, что является рекордным трансфером для миланского клуба.

31 мая главным тренером "Интера" стал Антонио Конте.

The Guardian.Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/news-3839557-konte-prizval-italjanskih-fanatov-oskorbljavshih-lukaku-byt-civilizovannymi.html?utm_source=copypaste

The Guardian.Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/news-3839557-konte-prizval-italjanskih-fanatov-oskorbljavshih-lukaku-byt-civilizovannymi.html?utm_source=copypaste