В "Ман Сити" вспыхнул расистский скандал вокруг конкурента Зинченко

2 октября, 2019, 15:23

Португальского полузащитника "Манчестер Сити" Бернарду Силву могут дисквалифицировать за расистскую шутку над французским защитником Бенжаменом Мэнди

Об этом сообщает The Guardian.

Скандал возник после того, как Бернарду Силва опубликовал в twitter мэм. В левой части картинки был изображен темнокожий защитник "Сити" Бенжамен Мэнди в детстве, а в правой - логотип испанской кондитерской компании Conguitos в виде шоколадного человечка. Коллаж Силва сопроводил подписью - "Угадайте, кто?"

Футбольная ассоциация Англии назвала поведение Бернарду Силвы неприемлемым и предъявила ему обвинения в обиде на расовой почве. По информации источника, дисквалификация 25-летнего игрока может составить шесть матчей.

Бенжамен Мэнди является главным конкурентом украинском Александра Зинченко за место на левом фланге обороны.