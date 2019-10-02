В "Ман Сити" вспыхнул расистский скандал вокруг конкурента Зинченко
2 октября, 2019, 15:23
Португальского полузащитника "Манчестер Сити" Бернарду Силву могут дисквалифицировать за расистскую шутку над французским защитником Бенжаменом Мэнди
Об этом сообщает The Guardian.
Скандал возник после того, как Бернарду Силва опубликовал в twitter мэм. В левой части картинки был изображен темнокожий защитник "Сити" Бенжамен Мэнди в детстве, а в правой - логотип испанской кондитерской компании Conguitos в виде шоколадного человечка. Коллаж Силва сопроводил подписью - "Угадайте, кто?"
Футбольная ассоциация Англии назвала поведение Бернарду Силвы неприемлемым и предъявила ему обвинения в обиде на расовой почве. По информации источника, дисквалификация 25-летнего игрока может составить шесть матчей.
Бенжамен Мэнди является главным конкурентом украинском Александра Зинченко за место на левом фланге обороны.
- Напомним, 28 сентября Александр Зинченко сыграл в победном матче против "Эвертона" и помог "Манчестер Сити" остаться на расстоянии в 5 очков от лидера чемпионата Англии - "Ливерпуля".
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