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Espreso.tvСпортУйдем с поля: футболисты сборной Англии выдвинули фанам ультиматум

Уйдем с поля: футболисты сборной Англии выдвинули фанам ультиматум


фото: REUTERS
Футболисты сборной Англии заявили, что готовы покинуть футбольное поле, если подвергнутся проявлениям расизма со стороны болельщиков

Об этом сообщает BBC.

Нападающий сборной Англии и лондонского "Челси" Тэмми Абрахам рассказал, как в национальной команде относятся к проявлению расизма.

"Если это случится с одним из нас, это случится со всей командой. Наш капитан Кейн даже сказал, что если подобное произойдет, мы всей командой покинем поле", - признался форвард.

В рамках квалификационных матчей Евро-2020 англичане 11 октября сыграют против Чехии, а 14 октября подопечные Саутгейта встретятся с командой Болгарии.

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