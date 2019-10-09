Уйдем с поля: футболисты сборной Англии выдвинули фанам ультиматум
9 октября, 2019, 17:56
Футболисты сборной Англии заявили, что готовы покинуть футбольное поле, если подвергнутся проявлениям расизма со стороны болельщиков
Об этом сообщает BBC.
Нападающий сборной Англии и лондонского "Челси" Тэмми Абрахам рассказал, как в национальной команде относятся к проявлению расизма.
"Если это случится с одним из нас, это случится со всей командой. Наш капитан Кейн даже сказал, что если подобное произойдет, мы всей командой покинем поле", - признался форвард.
В рамках квалификационных матчей Евро-2020 англичане 11 октября сыграют против Чехии, а 14 октября подопечные Саутгейта встретятся с командой Болгарии.
- 2 октября стало известно, что португальского полузащитника "Манчестер Сити" Бернарду Силву могут дисквалифицировать за расистскую шутку над французским защитником Бенжаменом Мэнди.
- 2 сентября известный итальянский тренер Антонио Конте обратился к расистам в "Кальяре".
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