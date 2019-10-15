Роналду отреагировал на поражение от сборной Украины
15 октября, 2019, 12:30
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду разочарован поражением национальной команды Украины в Киеве
Об этом сообщает Goal.com.
Форвард туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал поражение от сборной Украины в Киеве.
"Сейчас я полностью опустошен. Но все равно, я горжусь своей командой, хотя мы и уступили хорошему противнику", - признался футболист.
Также Криштиану Роналду прокомментировал свой 700-й гол в футбольной карьере.
"Я не ищу рекорды, они сами находят меня. Я упорно работаю над тем, чтобы быть лучшим. И мне это удается", - сказал нападающий.
14 октября сборная Украины победила национальную команду Португалии со счетом 2: 1, и гарантировала себе путевку в групповой этап чемпионата Европы-2020.
- 15 октября главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко отреагировал на выход национальной команды на Евро-2020.
- После 8-го тура национальная команда Украины занимает первое место в группе В и недостижима для соперников.
- Напомним, 14 октября команда Андрея Шевченко победила действующих чемпионов Европы из Португалии и досрочно вышла в финальную часть турнира.
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