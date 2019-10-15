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Espreso.tvСпортРоналду отреагировал на поражение от сборной Украины

Роналду отреагировал на поражение от сборной Украины


фото: REUTERS
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду разочарован поражением национальной команды Украины в Киеве

Об этом сообщает Goal.com.

Форвард туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал поражение от сборной Украины в Киеве.

"Сейчас я полностью опустошен. Но все равно, я горжусь своей командой, хотя мы и уступили хорошему противнику", - признался футболист.

Также Криштиану Роналду прокомментировал свой 700-й гол в футбольной карьере.

"Я не ищу рекорды, они сами находят меня. Я упорно работаю над тем, чтобы быть лучшим. И мне это удается", - сказал нападающий.

14 октября сборная Украины победила национальную команду Португалии со счетом 2: 1, и гарантировала себе путевку в групповой этап чемпионата Европы-2020.

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