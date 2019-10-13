И.о. госсекретаря МЗ стал человек из команды Богатыревой, - Супрун

13 октября, 2019, 08:42

Кабинет Министров уволил государственного секретаря Министерства здравоохранения Артема Янчука, который был назначен при Ульяне Супрун

Об этом сама Супрун заявила вечером в субботу, 12 октября 2019 года, у себя на Facebook, передает Еспресо.TV,

"Только на закрытом заседании правительства Зоряна Скалецкая с голоса подала вопрос об увольнении государственного секретаря Министерства здравоохранения Украины Артема Янчука, который со среды находится в декретном отпуске, и возложении его обязанностей на Инну Солодку. По сути правительство сегодня уволило мужчину, который находится в декретном отпуске и ухаживает за тремя детьми и сделало это без какого-либо предупреждения, как трусы ", - говорится в заметке.

Янчук положил свои обязанности на гендиректора директората стратегического планирования и евроинтеграции Ирину Литовченко, но Кабмин назначил и.о. госсекретаря Инну Солодку.

Супрун отметила, что Солодка пришла в МЗ несколько недель назад, а раньше возглавляла юридический департамент Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Это бывшая коллега Андрея Пивоварова, главы юридической службы МЗ при Раисе Богатыревой.

Как отмечает Супрун, потом Солодка работала в Министерстве агрополитики, а уже оттуда попала в Госгеокадастр (а ныне - снова в МЗ).

При этом она приводит характеристику деятельности Госгеокадастра периода пребывания там Солодкой, которую давал премьер Алексей Гончарук:

"Так же мы понимаем, что для успешного завершения проведения этой (земельные - ред.) реформы нам нужно навести порядок в Государственном земельном кадастре. То, что сейчас там происходит, - это трэш. Мы исходим из того, что там абсолютно прогнившая система, где работают преимущественно коррупционеры, я лично с этого выхожу ".

Экс-министр написала, что увольнение Янчука было проведено "в супертайном режиме с нарушением законодательства", и она теперь не знает, как "эту печальную группу лиц" можно называть "правительством технократов".

"Вашими руками сегодня легитимировали рейдерский захват Министерства здравоохранения Украины. Это то, чем запомнит ваше правительство все пациентское сообщество и гражданское общество. И перестаньте везде публично коммуницировать о продлении медицинской реформы. Ваши действия абсолютно расходятся с декларациями", - обратилась она к премьер-министру.