В Винницкой области отстранили начальника управления религий, который занимался переходом общин к ПЦУ

13 октября, 2019, 09:33

Начальника управления по делам национальностей и религий Винницкой облгосадминистрации Игоря Салецкого отстранили от должности на два месяца

Соответствующее решение принял Винницкий городской суд, передает Еспресо.TV со ссылкой на газету День.

Суд указал на то, что чиновник якобы оказывал самоуправство при регистрации религиозных общин ПЦУ, чем нарушил действующее законодательство.

Ходатайство об отстранении от должности в суд поступило в рамках досудебного следствия в уголовном производстве, которое проводит ГУ Нацполиции в Винницкой области. Следствие указывало, что чиновник при исполнении своих обязанностей осуществлял неправомерные действия, регистрируя религиозные общины. Поэтому ходатайствовало об отстранении Салецкого от должности, чтобы он не влиял на свидетелей - работников управления, его непосредственного подчинения, и не имел доступа к регистрационный документов.

Сам Салецкий назвал такие риски безосновательными, поскольку влияние на свидетелей он делать не может, более того изменять или ликвидировать документы, ведь они находятся в открытых реестрах. Также добавил, что уже 25 судов различных инстанций признали правомерными действия управления при регистрации общин ПЦУ, которые изменили конфессиональную принадлежность к Московскому патриархату на Православную церковь Украины.

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Сейчас в судах рассматривается более 30 дел, где религиозные общины решают споры об изменении конфессиональной подчиненности. Его отстранение от должности как начальника управления не просто затормозит этот процесс, а остановит его.

Во время судебного заседания под стенами Винницкого городского суда верующие ПЦУ из нескольких окрестных деревень устроили акцию протеста против произвола суда. Они обвинили власти в том, что она поддерживает Московский патриархат, "разжигая религиозную рознь" и "защищая титушок", которые не пускают людей в храмы, построенные за их деньги.