Близок к Московскому патриархату телеканал "Киевская Русь" возобновил вещание

12 октября, 2019, 11:54

1 октября в Украине возобновил кабельное вещание телеканал "Киевская Русь", который ранее связывали с лидером политической партии "Держава", меценатом Российской православной церкви в Украине Геннадием Васильевым

Он выбыл из активной политики и кому сейчас принадлежит телеканал - неизвестно, отмечает Религия в Украине .

Телеканал не функционировал около десяти лет, а теперь позиционирует себя как семейный и просветительский канал, который "пропагандирует традиционные ценности славянской православной цивилизации".

"Судя по тому, что ведущими и гостями телеканала являются преимущественно пророссийские журналисты и деятели, полностью или частично оппозиционные прошлой и действующей украинской власти, компетентность и уравновешенность телеканала стоит под вопросом", - говорится в публикации.

В частности, ведущими телеканала будут известный по спискам пропагандистских проектов Кремля блогер Дмитрий Скворцов и публицист Ян Таксюр - оба соучредители киевского "Российского клуба", который в своем манифесте "признает временный статус государства Украина".

И Таксюр, и Скворцов, являются радикалами даже внутри церкви Московского патриархата - ранее они призвали "вернуть церкви в Украине прежний статус экзархата", а "УПЦ, которая упала в ересь, отменить совсем".

Телеканал уже анонсировал встречи с советским историком, академиком Петром Толочко, а также с журналистом Игорем Гужвой, политологом Русланом Бортником, бывшим советником депутата-беглеца Вадима Колесниченко и его заместителем по организации "Русскоязычная Украина".

Шеф-редактором и редакторами телеканала названы Елена Вавилова, Людмила Денисенко и Роман Бараш - авторы еженедельника "2000", основанного Сергеем Кичигиным.