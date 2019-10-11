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Espreso.tvСпортУкраина - Литва: стали известны стартовые составы команд

Украина - Литва: стали известны стартовые составы команд


фото: REUTERS
11 октября, в 7-м туре квалификации Евро-2020 сборная Украины принимает национальную команду Литвы

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

Отборочный турнир Евро-2020

7-й тур

Группа B

Украина - Литва

11 октября, Харьков, стадион "Металлист"

Начало - 21:45

Украина: Пятов, Болбат, Кривцов, Матвиенко, Соболь, Степаненко, Ярмоленко, Зинченко, Малиновский, Марлос, Мораес.

Литва: Черняускас, Миколюнас, Климавичюс, Гирдвайнис, Андрюшкевичюс, Воробйовас, Вербицкас, Новиковас, Жулпа, Голубицкас, Лаукжемис.

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