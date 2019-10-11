Украина - Литва: стали известны стартовые составы команд
11 октября, 2019, 20:45
11 октября, в 7-м туре квалификации Евро-2020 сборная Украины принимает национальную команду Литвы
Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.
Отборочный турнир Евро-2020
7-й тур
Группа B
Украина - Литва
11 октября, Харьков, стадион "Металлист"
Начало - 21:45
Украина: Пятов, Болбат, Кривцов, Матвиенко, Соболь, Степаненко, Ярмоленко, Зинченко, Малиновский, Марлос, Мораес.
Литва: Черняускас, Миколюнас, Климавичюс, Гирдвайнис, Андрюшкевичюс, Воробйовас, Вербицкас, Новиковас, Жулпа, Голубицкас, Лаукжемис.
- Напомним, 20 сентября главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил состав на матчи квалификации Евро-2020 против Литвы и Португалии.
- После 5-ти сыгранных матчей сборная Украины занимает первое место в группе , опережая Португалию на 5 пунктов.
- 9 октября защитник сборной Украины Александр Караваев призвал болельщиков поддержать команду на стадионе.
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