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Espreso.tvСпортЕвро-2020: как выглядит турнирная таблица в группе сборной Украины после 6-го тура

Евро-2020: как выглядит турнирная таблица в группе сборной Украины после 6-го тура


фото: ffu.ua
После 6-го тура квалификации Евро-2020 сборная Украины остается на 1-й строчке в группе B

Об этом сообщает официальный сайт UEFA.

10 сентября во группе В, где выступает сборная Украины, разыгрывался 6-й тур квалификации Евро-2020. Украинцы свой матч пропускали, однако оставили за собой первую позицию в группе и имеют в своем активе 13 очков.

Вслед за Украиной идет Португалия, португальская сборная встречалась с Литвой и без проблем разгромила соперника со счетом 5: 1, на счету Роналду покер. В Португалии 8 очков, у Литвы всего 1 пункт и соответственно место в группе.

Также во вторник играли между собой сборные Люксембурга и Сербии, где прогнозируемо победили сербы, счет матча 1: 3. После 6-го тура Сербия идет третьей с 7 очками, а Люксембург четвертый, имея в активе 4 пункта.

Следующий матч национальная сборная Украины проведет против Литвы, поединок состоится 11 октября в Харькове.

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