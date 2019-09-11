Евро-2020: как выглядит турнирная таблица в группе сборной Украины после 6-го тура
Об этом сообщает официальный сайт UEFA.
10 сентября во группе В, где выступает сборная Украины, разыгрывался 6-й тур квалификации Евро-2020. Украинцы свой матч пропускали, однако оставили за собой первую позицию в группе и имеют в своем активе 13 очков.
Вслед за Украиной идет Португалия, португальская сборная встречалась с Литвой и без проблем разгромила соперника со счетом 5: 1, на счету Роналду покер. В Португалии 8 очков, у Литвы всего 1 пункт и соответственно место в группе.
Также во вторник играли между собой сборные Люксембурга и Сербии, где прогнозируемо победили сербы, счет матча 1: 3. После 6-го тура Сербия идет третьей с 7 очками, а Люксембург четвертый, имея в активе 4 пункта.
Следующий матч национальная сборная Украины проведет против Литвы, поединок состоится 11 октября в Харькове.
- 10 сентября сборная Украины сыграла 2: 2 и с Нигерией.
- Евро-2020: результаты всех матчей вторника.
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