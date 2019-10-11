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Espreso.tvСпортУкраина - Литва: что нужно команде Шевченко для досрочного выхода на Евро-2020

Украина - Литва: что нужно команде Шевченко для досрочного выхода на Евро-2020


фото: REUTERS
Сборная Украины, которую возглавляет Андрей Шевченко, фактически гарантировала себе выход в групповой этап Евро-2020

Об этом сообщает Еспресо.TV .

11 октября сборная Украины проведет свой 6 матч в рамках квалификации к Евро-2020. В этом отборе украинцы ни разу не проигрывали, а пропустили лишь 1 гол, в матче с Люксембургом (1: 2). Так, команда вполне заслуженно занимает первое место в группе В.

Для того чтобы выйти на Евро-2020, сборной Украины нужно занять 1-2 место в своей группе. Уже 14 октября украинцы могут досрочно оформить путевку на европейский форум, для этого в матчах против Литвы и Португалии - национальная команда должна набрать 4 пункта.

11 октября украинцы в Харькове сыграют с Литвой, а 14 октября - в Киеве, против сборной Португалии. Заключительный поединок отбора на Евро-2020 сборная Украины проведет 17 ноября во Сербии.

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