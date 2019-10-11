Матч против Люксембурга может стать для Роналду юбилейным

11 октября, 2019, 21:30

В квалификационном матче Евро-2020 Португалия - Люксембург, Криштиану Роналду может забить 700-й мяч в футбольной карьере

Об этом сообщает football.ua.

В противостоянии Португалии - Люксембург, в рамках отбора к Евро-2020, может произойти юбилей. Португальская звезда Криштиану Роналду может забить 700-й гол в футбольной карьере. На данный момент на его счету 698 забитых мячей.

Среди голов 34-летнего Роналду 605 забиты на клубном уровне и 93 в рамках матчей сборной Португалии. Больше всего голов португалец забил за мадридский "Реал" - 450.