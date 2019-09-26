Роналду приблизился к позорному антирекорду в чемпионате Италии
26 сентября, 2019, 15:55
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду не забивает со штрафного уже 18 раз подряд
Об этом сообщает AS.
Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Порталии Криштиано Роналду не забивает со штрафного уже 18 раз подряд в чемпионате Италии. Антирекорд Серии А принадлежит нападающему "Фрозионе" Камилло Чиано, который не забивал 21 раз подряд.
В целом во всех турнирах Роналду не может попасть в ворота со штрафного удара - 24 раза подряд. Ассистент футболиста в исполнении стандартов Миральем Пьянич, реализовал 1 из 6 ударов в течение игры португальца в "Юве".
- 21 сентября в 4-м туре чемпионата Италии "Ювентус" победил "Верону" благодаря голу португальца Криштиану Роналду.
- 18 сентября португальский футболист итальянского "Ювентуса" Кришитану Роналду оценил размер своего состояния и рассказал, сколько у него автомобилей.
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