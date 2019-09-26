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Espreso.tvСпортРоналду приблизился к позорному антирекорду в чемпионате Италии

Роналду приблизился к позорному антирекорду в чемпионате Италии


фото: REUTERS
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду не забивает со штрафного уже 18 раз подряд

Об этом сообщает AS.

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Порталии Криштиано Роналду не забивает со штрафного уже 18 раз подряд в чемпионате Италии. Антирекорд Серии А принадлежит нападающему "Фрозионе" Камилло Чиано, который не забивал 21 раз подряд.

В целом во всех турнирах Роналду не может попасть в ворота со штрафного удара - 24 раза подряд. Ассистент футболиста в исполнении стандартов Миральем Пьянич, реализовал 1 из 6 ударов в течение игры португальца в "Юве".

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