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Espreso.tvСпортРоналду рассказал о потрясающих размерах своего состояния и элитных авто

Роналду рассказал о потрясающих размерах своего состояния и элитных авто


фото: carfromjapan.com
Португальский футболист итальянского "Ювентуса" Кришитану Роналду оценил размер своего состояния и рассказал, сколько имеет автомобилей

Об этом сообщает The Sun .

По словам Роналду, он надеется, что на его счетах накопилось по меньшей мере полмиллиарда долларов.

"Правда ли, что мое состояние составляют около полумиллиарда долларов? Думаю, да, я надеюсь на это. Не уверен на сто процентов, но могу сказать, что на моем банковском счету есть хорошие деньги", - сказал Роналду.

Также португалец рассказал, что его автопарк состоит из 17 элитных автомобилей.

"Количество моих машин Наверное, 17. Больше всего люблю ездить на комфортном" Роллс-Ройсе ". Еще есть  по два" Бугатти "," Феррари "и" Макларена ", -признался Роналду.

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