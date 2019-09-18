Роналду рассказал о потрясающих размерах своего состояния и элитных авто

18 сентября, 2019, 13:03

Португальский футболист итальянского "Ювентуса" Кришитану Роналду оценил размер своего состояния и рассказал, сколько имеет автомобилей

Об этом сообщает The Sun .

По словам Роналду, он надеется, что на его счетах накопилось по меньшей мере полмиллиарда долларов.

"Правда ли, что мое состояние составляют около полумиллиарда долларов? Думаю, да, я надеюсь на это. Не уверен на сто процентов, но могу сказать, что на моем банковском счету есть хорошие деньги", - сказал Роналду.

Также португалец рассказал, что его автопарк состоит из 17 элитных автомобилей.

"Количество моих машин Наверное, 17. Больше всего люблю ездить на комфортном" Роллс-Ройсе ". Еще есть по два" Бугатти "," Феррари "и" Макларена ", -признался Роналду.