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Espreso.tvСпортРоналду отобрал у легендарного голкипера рекорд Лиги чемпионов

Роналду отобрал у легендарного голкипера рекорд Лиги чемпионов


фото: REUTERS
Португальский футболист "Ювентуса" Криштиану Роналду отобрал у испанского голкипера "Порту" Икера Касильяса рекорд по количеству побед в Лиге чемпионов

Об этом сообщает Gracenote Live в twitter.

Благодаря победе во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов итальянского "Ювентуса" над "немецким" Байером "(3: 0), Криштиану Роналду выиграл 102-ю игру в турнире и вышел на первое место по этому показателю. Португалец опередил ексворотаря испанского" Реала "и португальского" Порту "испанца Икера Касильяса, у которого 101 победа.

Третье место в рейтинге с 91 выигрышем занимает экс-игрок "Барселоны" Хави, на счету аргентинского форварда каталонцев Лионеля Месси 80 побед и четвертое место.

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