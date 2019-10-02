Роналду отобрал у легендарного голкипера рекорд Лиги чемпионов

2 октября, 2019, 14:14

Португальский футболист "Ювентуса" Криштиану Роналду отобрал у испанского голкипера "Порту" Икера Касильяса рекорд по количеству побед в Лиге чемпионов

Об этом сообщает Gracenote Live в twitter.

Благодаря победе во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов итальянского "Ювентуса" над "немецким" Байером "(3: 0), Криштиану Роналду выиграл 102-ю игру в турнире и вышел на первое место по этому показателю. Португалец опередил ексворотаря испанского" Реала "и португальского" Порту "испанца Икера Касильяса, у которого 101 победа.

Третье место в рейтинге с 91 выигрышем занимает экс-игрок "Барселоны" Хави, на счету аргентинского форварда каталонцев Лионеля Месси 80 побед и четвертое место.

- Most wins in the history of the @ChampionsLeague



102 - @Cristiano (1)

101 - Iker Casillas

91 - Xavi

80 - Lionel Messi

79 - Raúl

79 - Andrés Iniesta #UCL # JuveB04 - Gracenote Live (@GracenoteLive) October 1, 2019