Роналду отобрал у легендарного голкипера рекорд Лиги чемпионов
Об этом сообщает Gracenote Live в twitter.
Благодаря победе во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов итальянского "Ювентуса" над "немецким" Байером "(3: 0), Криштиану Роналду выиграл 102-ю игру в турнире и вышел на первое место по этому показателю. Португалец опередил ексворотаря испанского" Реала "и португальского" Порту "испанца Икера Касильяса, у которого 101 победа.
Третье место в рейтинге с 91 выигрышем занимает экс-игрок "Барселоны" Хави, на счету аргентинского форварда каталонцев Лионеля Месси 80 побед и четвертое место.
- Most wins in the history of the @ChampionsLeague- Gracenote Live (@GracenoteLive) October 1, 2019
102 - @Cristiano (1)
101 - Iker Casillas
91 - Xavi
80 - Lionel Messi
79 - Raúl
79 - Andrés Iniesta #UCL # JuveB04
- Бывший президент "Реала" Рамон Кальдерон поиздевался над бельгийским голкипером испанского "Реала" Тибо Куртуа за нелепые ошибки в игре Лиги чемпионов против бельгийского "Брюгге".
Читайте также
-
30 сентября, 2019 Виталий Портников: Президент - хранитель памяти
-
-
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке
-
Читайте также
-
-
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке