Соперник Усика, которого поймали на допинге теперь может и попасть за решетку

10 октября, 2019, 21:38

Нидерландский боксер Тайрон Спонг, которого накануне поймали на допинге, получил 23 уголовных обвинения

Об этом сообщает South Florida Sun Sentinel.

Бывший чемпион мира по кикбоксингу Тайрон Спонг, который накануне провалил допинг-тест за четыре дня до боя против Александра Усика, обвиняется в 23-х уголовных нарушениях.

Еще в прошлом январе 60-килограммовая пума Спонга вырвалась из дома боксера и бродила по улицам Северной Флориды. После этого американская полиция обвинила нидерландца в том, что он позволил пуме сбежать, держал животное дома без разрешения, а также в слишком маленькой клетке, кроме того не обеспечил животному навеса, не обеспечил его игрушками и чистой водой.

Всего на Спонга подали 23 обвинения, каждое из которых может караться штрафом в $500 или заключением на 60 дней за решеткой.