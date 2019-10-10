Соперник Усика, которого поймали на допинге теперь может и попасть за решетку
Об этом сообщает South Florida Sun Sentinel.
Бывший чемпион мира по кикбоксингу Тайрон Спонг, который накануне провалил допинг-тест за четыре дня до боя против Александра Усика, обвиняется в 23-х уголовных нарушениях.
Еще в прошлом январе 60-килограммовая пума Спонга вырвалась из дома боксера и бродила по улицам Северной Флориды. После этого американская полиция обвинила нидерландца в том, что он позволил пуме сбежать, держал животное дома без разрешения, а также в слишком маленькой клетке, кроме того не обеспечил животному навеса, не обеспечил его игрушками и чистой водой.
Всего на Спонга подали 23 обвинения, каждое из которых может караться штрафом в $500 или заключением на 60 дней за решеткой.
- Напомним, 9 октября стало известно, что Александр Усик встретится с американцем Чазз Уизерспуном.
- 8 октября голландец Тайрон Спонг, который должен был 12 октября драться с Александром Усиком, провалил тест на допинг.
- Тайрон Спонг, которого поймали на допинге перед боем с украинцем Александром Усиком, заявил о манипуляции с его пробами.
- Сопромоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что знал о возможных проблемах нидерландца Тайрона Спонга с допингом еще на прошлой неделе и начал искать ему замену.
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